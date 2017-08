TV-serieprodusenten HBO er hacket og tyvene krever millioner av dollar i løsepenger for ikke å legge ut mer av materialet som ble stjålet. Blant annet har de lagt ut manuskript til flere «Game of Thrones»-episoder. Her den danske skuespilleren Nikolaj Coster-Waldau som Jaime Lannister i en episode fra den populære TV-serien. Foto: Macall B. Polay / HBO via AP / NTB scanpix