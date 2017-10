Sveitsisk politi har pågrepet en 17-åring som søndag gikk til angrep på flere personer i byen Flums i kantonen St. Gallen med øks.

Sveitsisk politi har pågrepet en 17-åring som søndag gikk til angrep på flere personer i byen Flums i kantonen St. Gallen med øks.

Ifølge de foreløpige opplysningene politiet har fått angrep 17-åringen tilsynelatende tilfeldige personer med øks på et postkontor i Flums ved 20-tiden søndag.

Senere flyktet han i en stjålet bil, som han kolliderte med. Deretter tok han seg videre til en bensinstasjon, hvor han igjen svingte med øksa og såret flere personer.

Etter dette ble han truffet av skudd fra politiet og senere pågrepet, skriver politiet i St. Gallen i en pressemelding.

De tror ikke det er snakk om flere gjerningsmenn, og sier de ikke mistenker at saken er relatert til terror.

17-åringen var ikke kjent for politiet fra tidligere. Politiet skriver at han bodde i St. Gallen, og avisenBlick skriver at han hadde latvisk bakgrunn.

Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor alvorlige skadene er for dem som ble rammet av angrepene.