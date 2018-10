Etter nesten to år som USAs FN-ambassadør har Nikki Haley bestemt seg for å gi seg. Hun blir imidlertid sittende til utgangen av året.

President Donald Trump sier at han håper Haley (46) vil «komme tilbake i en annen rolle».

Kort tid etter at nyheten ble kjent tirsdag, møtte han og Haley pressen på Trumps kontor i Det hvite hus. Her roste han Haley for å ha gjort en "fantastisk jobb" og kalte henne for en svært spesiell person. Han sa også at de to har løst mange problemer sammen.

Ifølge Trump fikk han allerede for seks måneder siden beskjed om at hun "ville ta seg litt fri".

Haley selv nøyde seg med en kort forklaring på hvorfor hun går av.

– Det er viktig å forstå når det er på tide å tre av, sa hun.

– USA blir respektert

Ifølge Haley har hun som FN-ambassadør sett det som en viktig oppgave å forsvare USA på verdenscenen. Hun mener også at USA igjen nyter respekt, i motsetning til før Trump overtok roret.

– Se hva som har skjedd med USAs utenrikspolitikk de to siste årene. Det kan hende at land ikke liker det vi gjør, men de respekterer det vi gjør, sa hun.

Hun sa også at hun har opplevd det som "en velsignelse å gå inn i FN-bygningen hver dag med skuddsikker vest".

– Ingen presidentplaner

Spekulasjoner om hva Haley nå skal gjøre, spredte seg fort i sosiale medier. Men hun avviser at hun har noen som helst planer om å stille som presidentkandidat i 2020.

En ikke navngitt diplomat sier til CNN at Haley tirsdag morgen ga sine medarbeidere beskjed om at hun hadde fullført sine to år og at det var på tide å komme seg videre.

46 år gamle Nikki Haley tilhører den konservative fløyen av Det republikanske partiet. Hun var tidigere guvernør i South Carolina og ble utnevnt til FN-ambassadør rett etter at Trump tiltrådte som president i januar 2017.

Trump sier at han regner med å utnevne en ny FN-ambassadør i løpet av to-tre uker.

Fornuftig og kompromissløs

Haley omtales som en høyt kvalifisert, fornuftig men også målrettet og kompromissløs diplomat. Under hennes tid i FN har USA blant annet trukket seg ut av FNs menneskerettsråd, et organ som Haley har beskrevet som verdensorganisasjonens «mest mislykkede» organ.

Haley stilte flere betingelser da hun sa ja til Trumps tilbud om å bli FN-ambassadør. Hun krevde blant annet å være en del av både regjeringen og USAs nasjonale sikkerhetsråd. Hun krevde også å få lov til å være seg selv og uttrykke egne meninger, skriver CNN.

I september skrev Haley en kronikk i Washington Post der hun framholdt at det har vært en ære å jobbe for Trump. Hun skrev også at hun støtter mesteparten av beslutningene Trump-administrasjonen har tatt.

– Men jeg er ikke enig med presidenten i alt, fastslo hun