LIDELSER: Et flertall i senatet vil trekke det amerikanske militærets støtte til Saudi-Arabias krigføring i nabolandet Jemen. Bildet viser houthi-tilhengere som demonstrerer i protest etter et saudi-arabisk-støttet flyangrep på byen Saada tidligere i høst. FOTO: NAIF RAHMA, REUTERS

Senatet vil stanse USAs hjelp til Saudi-Arabia i Jemen

Et stort flertall i det amerikanske Senatet mener at USA må straffe Saudi-Arabia for drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi.