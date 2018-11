Seks mennesker, deriblant flere barn, har mistet livet i en brann i en boligblokk i Sveits, opplyser politiet.

Brannen startet i morgentimene mandag i en bygning i byen Solothurn nordvest i landet.

Ifølge politiet befant det seg over 20 mennesker i bygningen da brannen startet, men de fleste klarte å komme seg ut.

– Men for seks personer, deriblant flere barn, kom hjelpen for sent, opplyser politiet i en uttalelse.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.