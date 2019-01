SKAL OVERVÅKES: Björn Höcke er en av partiets to ledere i delstaten Thüringen. I fjor skapte Höcke furore ved å kalle Holocaust-minnesmerket i Berlin for «et minnesmerke for skammen». Samtidig oppfordret Höcke til at landets «erindringskultur» når det gjelder andre verdenskrig og nazitiden «snus 180 grader». FOTO: Jens Meyer / TT NYHETSBYRÅN