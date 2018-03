Storbritannias statsminister Theresa May mener EUs motstand mot en skreddersydd frihandelsavtale er bløff.

Fredag ettermiddag gikk May på talerstolen i Mansion House i London for å gi en detaljert beskrivelse av hva slags handelsavtale hun ser for seg mellom EU og Storbritannia etter skilsmissen.

Situasjonen er ikke så håpløs som enkelte vil ha det til, fastholdt hun.

– Vi vet hva vi vil ha, sa May.

– Vi forstår prinsippene deres. Vi har en felles interesse av å få dette riktig. Så la oss komme i gang.

Vil ha skreddersøm

EU har lenge etterlyst større klarhet fra britene om hva de egentlig er ute etter i de kommende handelssamtalene.

Planen er at disse samtalene skal starte etter påske.

Ifølge May ligger det fast at Storbritannia skal ut av tollunionen og det indre marked. Men hun ønsker likevel en bredere og dypere handelsavtale enn den for eksempel Canada har.

– Vi må finne en ny balanse, fastslo May.

EU har på sin side advart britene mot å tro at de vil få skreddersøm. Mantraet derfra har vært at kun hyllevare er tilgjengelig – britene ikke får plukke rosinene ut av bollen.

Viser til variasjon

I talen tok May et kraftig oppgjør med denne argumentasjonen. Hun viste til at det allerede er store forskjeller mellom de avtalene EU har inngått med for eksempel Ukraina, Sør-Korea og Canada.

– Faktum er at alle frihandelsavtaler har varierende grad av markedstilgang, avhengig av de respektive interessene til landene som er involvert. Hvis det er å plukke rosinene ut av bollen, så er alle handelsavtaler å plukke rosinene ut av bollen.

Det som må til, fastholdt May, er en avtale som sikrer balanse mellom rettigheter og forpliktelser.

Varehandel

Innenfor varehandelen foreslår May en handelsavtale som sikrer så lite friksjon som mulig:

* Avtalen skal ikke føre til noen tollavgifter eller kvoter.

* Avtalen skal sikre at varer som krysser grensene, kun trenger godkjenning én gang i ett land for å sikre at de er i overensstemmelse med EUs krav og standarder.

* Storbritannia vil i stor grad holde seg til samme standarder og minstekrav som gjelder i EU.

Det siste punktet betyr ifølge May at det ikke er aktuelt for Storbritannia å starte noe kappløp mot bunnen når det gjelder for eksempel miljøkrav eller arbeidslivets regler.

Bekymringen på EU-siden har vært at britene skal løsne på kravene for å forsøke å skaffe seg en konkurransefordel.

Vil inn i byråer

I fredagens tale tok May også til orde for fortsatt britisk deltakelse i flere av EUs byråer, deriblant legemiddelbyrået, kjemikaliebyrået og byrået for luftfartssikkerhet.

– Vi vil selvfølgelig godta at det betyr at vi må overholde reglene til disse byråene, og at vi må gi et passende økonomisk bidrag, sa hun.

Slik byrådeltakelse er ifølge May nødvendig for å sikre at varer kan fortsette å krysse grensene uten tungvint kontroll. Storbritannia vil også ha en egen tollavtale med EU, men ikke gå for fullt inn i EUs tollunion.

May sier hun ser fram til å komme i gang med samtalene, selv om det nok blir både oppturer og nedturer.

– Som i enhver forhandling vil nok ingen av oss få det akkurat som vi vil.