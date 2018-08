Flere titall eldre sørkoreanere vil mandag få møte igjen familiemedlemmer i Nord-Korea, nesten 70 år etter at de ble atskilt under Koreakrigen.

Totalt vil 89 eldre sørkoreanere med følge delta i den første familiegjenforeningen på tre år. Den finner sted på et ferieanlegg ved det naturskjønne Kumgangfjellet i Nord-Korea.

Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un ble enige om å gjenoppta tråden med familiegjenforeningene da de møttes til toppmøte i april.

Millioner av nære slektninger ble skilt under Koreakrigen fra 1950–53. Gjenforeningene er et svært følelsesladd og politisk betent spørsmål. Ettersom krigen ikke ble avsluttet med en fredsavtale, kun våpenstillstand, fikk millioner av mennesker som havnet på hver sin side av den tungt militariserte grensen, forbud mot å besøke nabolandet.

Foto: Yonhap via AP / AP / NTB scanpix

Får møte sønnen

Flere tiår senere er det mange som fortsatt ikke aner om slektningene deres er døde eller levende ettersom all kommunikasjon er forbudt. De får verken sende brev til hverandre, snakke sammen på telefonen eller ha kontakt på nettet.

Blant dem som har vært heldige nok til å møte familien igjen mandag, er 92 år gamle Lee Keum-seom. Hun skal møte sin 71 år gamle sønn som hun kom bort fra da hun flyktet sammen med den yngste datteren på en ferje som tok dem til Sør-Korea. Sønnen ble værende i Nord-Korea sammen med faren i alle disse årene.

– Jeg trodde aldri denne dagen skulle komme. Jeg visste ikke engang om han var i live eller ikke, sier Lee.

De fleste som opplevde å bli skilt fra nære slektninger, er nå i 70-årene eller eldre. Mange av dem har et sterkt ønske om å bli gjenforent med familien før de dør. I Sør-Korea er over halvparten av de 132.124 personene som har søkt om gjenforening, døde.

Siste sjanse

Den eldste deltakeren mandag er 101 år gamle Baik Sung-kyu. Han skal møte svigerdatteren og barnebarnet og har pakket med seg klær, undertøy, 30 par sko, tannbørster og tannkrem i gave til familien.

– Jeg tok også med meg tjue rustfrie skjeer. Jeg kjøpte alt jeg kunne siden dette er min siste gang, sier Baik.

Siden år 2000 har om lag 23.500 koreanere møtt hverandre igjen, de fleste ansikt til ansikt, mens resten har hatt videomøter. Deltakerne har vanligvis fått tre dager sammen på et feriested i Kumgangfjellet før de må ta farvel for godt. Ingen koreanere har noensinne fått en ny mulighet til å se igjen familien sin.

Foto: Yonhap via AP / NTB scanpix

Skilles for alltid

I løpet av de neste tre dagene vil deltakerne kun tilbringe rundt elleve timer med familiemedlemmene, for det meste overvåket av nordkoreanske vakter. De får kun tre timer alene sammen før familiene skilles igjen, mest sannsynlig for alltid.

Flere av dem som ble utvalgt til mandagens møte har valgt å ikke komme ettersom det viste seg at de nærmeste slektningene var døde.

Sør-Korea har brukt et datastyrt lotteri for å velge ut deltakere, mens det antas at Nord-Korea har valgt ut deltakere som er lojale mot regimet.