Selskapet Autostrade som driftet broen som kollapset i Genova, vil opprette et fond for ofrenes familier, samt gi milliarder til veibygging i havnebyen.

Autostrade Per Italia sier de har øremerket 500 millioner euro (over 4,8 milliarder kroner) til forbedring og utbygging av infrastrukturen i Genova, ifølge Reuters.

Italias regjering har gått knallhardt ut mot det italienske selskapet og morselskapet Atlantia etter ulykken tirsdag. Mye av veinettet i Italia driftes av private aktører, og regjeringen har anklaget eierne for å ha tatt ut profitt istedenfor å investere penger i vedlikehold, noe selskapene har bestridt.

Administrerende direktør i Autostrade, Giovanni Castellucci, opplyste lørdag at de også vil gjenoppbygge Morandi-broen i løpet av åtte måneder.

Ifølge italienske medier har antallet omkomne etter ulykken steget til 43. Lørdag ble ofrene hedret av en stor folkemengde under en begravelsesseremoni hvor 19 av dem ble begravet på statens bekostning.

Etter seremonien sa president Sergio Mattarella at han forventer at de som er ansvarlige for tragedien blir stilt til ansvar, og han krevde også at myndighetene må garantere for at veiene i Italia er trygge å ferdes på.