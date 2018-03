1945: Korea, som har vært en japansk koloni siden 1910, blir etter andre verdenskrig delt i en russisk okkupasjonssone i nord og en amerikansk i sør. 1948: Okkupasjonssonene omdannes til to uavhengige stater. 25. juni 1950: Koreakrigen begynner med at nordkoreanske styrker går inn i Sør-Korea for å tvinge frem en gjenforening av landet. 27. juni 1953: Koreakrigen avsluttes med en våpenhvile, som aldri er blitt etterfulgt av en fredsavtale. 1972: Nord- og Sør-Korea undertegner en intensjonserklæring om fredelig gjenforening, men 45 år senere er konflikten fastlåst. Nord-Koreas hær er den femte største i verden med én million soldater. Det fattige landet er nærmest fullstendig isolert internasjonalt. Nordkoreanernes viktigste handelspartner er Kina. Nord-Korea har pådratt seg det internationale samfunnets vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende missiler. FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd full stans i disse programmene, noe ledelsen i hovedstaden Pyongyang nekter å etterkomme. En lang rekke internasjonale sanksjoner er innført mot Nord-Korea for å presse landet til å oppgi sine våpenprogrammer. 5. mars 2018 reiser en sørkoreansk regjeringsdelegasjon til Nord-Korea for første gang på ti år. Kim Jong-un arrangerte velkomstmiddag, og det ble flere møter om videre samtaler. 8. mars 2018 inviterer Nord-Koreas leder Kim Jong-un USAs president Donald Trump til samtaler, og Trump takker ja.

Kilde: NTB