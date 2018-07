En dansk dykkerinstruktør som er ved grotten i Thailand, forteller om en trykket stemning etter at en frivillig dykker mistet livet i redningsarbeidet.

– Det har påvirket oss alle negativt at en frivillig dykker mistet livet, sier den danske dykkerinstruktøren Ivan Karadzic til nyhetsbyrået Ritzau.

Han er selv til stede som frivillig ved grotten i Thailand hvor de tolv guttene og deres trener er innesperret.

Det var en thailandsk tidligere marinejeger som fredag døde da han under et dykk i grotten gikk tom for oksygen, mens han jobbet med å sikre luftforsyningen i grottesystemet.

Karadzic har selv være inne i grotten under arbeidet med å få gruppen ut.

– I samarbeid med mitt team har jeg dykket inn med luftflasker til et sted omtrent halvveis til der hvor guttene sitter, sier Karadzic.

– Det handler om å plassere luftflaskene slik at de dykkerne som skal hele veien inn, har nok luft, sier han.

Han legger til at selve dykkertreningen guttene trenger for å kunne dykke ut av grotten, er relativt enkel.

– Alt de skal lære, er noe man normalt sett kan lære over tre-fire dager på et feriested.

– Selvfølgelig kan man lære de grunnleggende teknikkene forholdsvis raskt, men det er den lange strekningen de må dykke som gjør det svært komplisert, sier Karadzic.