President Donald Trumps skal være klar til å legge ned veto hvis Kongressen stemmer for å avvise hans erklæring av unntakstilstand langs Mexico-grensen.

Det sier presidentens nære rådgiver Stephen Miller.

– Presidenten vil beskytte sin erklæring av unntakstilstand, sa Miller da han søndag ble intervjuet av Fox News.

Trump erklærte unntakstilstanden fredag i et forsøk på å omgå Kongressen, som ikke har satt av pengene Trump ønsker til en grensemur mellom USA og Mexico. Erklæringen åpner for å bruke penger fra forsvarsbudsjettet til prosjektet, som Trump planlegger å bruke 8 milliarder dollar på. Summen tilsvarer nesten 70 milliarder kroner.

Beslutningen om unntakstilstand har utløst skarp kritikk fra Demokratene og bekymring hos noen republikanere. Trumps politiske motstandere mener Trumps unntakstilstand er ulovlig og et grovt brudd på grunnloven, som i sin første paragraf slår fast at det er Kongressen som har myndigheten til å bevilge penger.

Californias justisminister Xavier Becarra sier delstaten «umiddelbart» vil gå til retten for å stanse presidentens ordre. Tidligere har borgerrettsorganisasjonene American Civil Liberties Union og Public Citizen varslet rettslige skritt.

Demokratene i Kongressen planlegger å legge fram en resolusjon som avviser erklæringen. Men selv om mye tyder på at den kan få flertall, siden flere republikanere antyder at de vil stemme for, blir flertallet neppe stort nok til å trosse et veto fra presidenten. Til det trengs det to tredels flertall.