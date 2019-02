Ekstremistgruppa IS er nå presset tilbake til et område på mindre enn en kvadratkilometer øst i Syria, opplyser den amerikanskstøttede SDF-styrken.

Tidligere lørdag opplyste observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at SDF hadde tatt kontroll over hele området, men det kan styrken ennå ikke bekrefte.

Den USA-støttede opprørsalliansen Syrias demokratiske styrker (SDF), som i hovedsak består av den kurdiske YPG-militsen, har kjempet i dagevis for å bekjempe IS i landsbyen Baghouz, øst for den siste IS-kontrollerte lommen i Eufrat-dalen.

– Vi vil ganske snart kunne bringe gode nyheter til hele verden, sier Ciya Furat i den kurdiskdominerte gruppa på en pressekonferanse lørdag ved oljefeltet al-Omar i Deir al-Zor-provinsen.

Fire år

Erobringen av IS' siste lomme ved landsbyen Baghouz vil markere slutten på et felttog mot ekstremistgruppa og deres «kalifat» som har vart i mer enn fire år. På høyden av sin makt kontrollerte IS nesten en tredel av både Irak og Syria.

Et team fra nyhetsbyrået AP som er på plass bare noen hundre meter fra der de siste IS-krigerne holder stand, opplyser at det har sett flere fly i lufta og to luftangrep mot området. Ifølge kilder i SDF var det den amerikanskledede koalisjonen mot IS som gjennomførte angrepene.

Mange sivile

Den siste offensiven mot landsbyen ble innledet for noen dager siden etter at mer enn 20.000 sivile, blant dem mange familier til utenlandske IS-medlemmer, ble evakuert.

SDF-talsmann Adnan Afrin sa imidlertid til AFP lørdag at det stadig er sivile igjen i området.

–Vi forventet ikke så mange, ellers hadde vi ikke gjenopptatt aksjonen for fire dager siden. Dette er grunnen til at det har blitt forsinkelser, sier Afrin.