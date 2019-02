Israelske soldater skjøt med overlegg mot barn og helsearbeidere under demonstrasjonene på Gazastripen der 189 mennesker ble drept, ifølge en FN-granskning.

Israel kan ha begått forbrytelser mot menneskeheten, mener FN-granskerne, som anbefaler at bevismaterialet oversendes til Den internasjonale straffedomstolen ICC i Haag.

– Vi har funnet skjellig grunn til å tro at israelske skarpskyttere skjøt på journalister, helsearbeidere, barn og folk med funksjonshemninger, og at de visste at skuddofrene kunne identifiseres, heter det i rapporten fra den uavhengige FN-kommisjonen som har gransket demonstrasjonene på Gazastripen.

Konklusjonen i rapporten er at israelske soldater har begått gjentatte brudd på menneskerettighetene og folkeretten.

– Noen av disse bruddene kan være krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten, sier kommisjonens leder Santiago Canton.

– Sanksjoner bør vurderes

Kommisjonen mener også at FNs medlemsstater bør vurdere å innføre sanksjoner mot enkeltpersoner og institusjoner som er identifisert som ansvarlige for drapene. Stater som har undertegnet Genevekonvensjonen, har dessuten plikt til å pågripe og straffeforfølge eller utlevere mistenkte gjerningspersoner, mener kommisjonen.

Statsminister Benjamin Netanyahu refser FNs menneskerettighetsråd, som har bestilt granskingen.

– Dette er ny rekord i hykleri og løgnaktighet og kommer av at man er besatt av hat mot Israel, sier Netanyahu.

– Rop om hjelp

Mellom 30. mars og 31. desember i fjor ble 189 palestinere drept under demonstrasjoner på Gazastripen, 183 av dem med skarp ammunisjon, fastslår kommisjonen. Over 6.000 ubevæpnede demonstranter ble skutt av skarpskyttere ved det tungt bevoktede grensegjerdet.

FN-granskerne har utført over 300 intervjuer med ofre, vitner og andre kilder. 8.000 dokumenter inngår også i grunnlaget for rapporten.

FN-granskerne avviser Israels påstander om at demonstrasjonene var et dekke for terroraktivitet. FN mener det var en sivil protestbølge.

– Dette var et rop om hjelp fra en desperat befolkning. Kommisjonen ber Israel om å løfte blokaden av Gaza, heter det i rapporten, som også ber palestinske styresmakter forbedre leveforholdene i Gaza.

Kommisjonen erkjenner at demonstranter også utøvde vold, men ikke i form av kamphandlinger som utgjorde noen umiddelbar trussel.

Hamas får også kritikk for ikke å ha hindret at brennende drager ble sendt mot Israel. Rapporten blir godt mottatt av både Palestinas president Mahmoud Abbas og Hamas, som nå ber verdenssamfunnet sørge for at Israel stilles til ansvar

Slår tilbake

Israel reagerer sterkt på rapporten.

– Israel avviser rapporten helt og holdent. Ingen institusjon kan oppheve Israels rett til selvforsvar og plikten til å forsvare innbyggerne og grensene fra voldelige angrep, sier landets utenriksminister Israel Katz i en pressemelding.

Han hevder Hamas presset innbyggere mot gjerdene, deriblant kvinner og barn, og peker på at organisasjonens uttalte mål er å ødelegge Israel.

– Rapporten er basert på falsk informasjon, sier Katz.

FN-kommisjonen sier den israelske regjeringen ikke ville samarbeide i granskingen, men at 15 israelske aktører, deriblant ikke-statlige organisasjoner, bidro.