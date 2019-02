Det er tegn på at Israel sto bak forbrytelser mot menneskeheten under demonstrasjoner på Gaza-stripen i fjor, ifølge en FN-granskning. Israel avviser rapporten.

– Vi har funnet skjellig grunn til å tro at israelske snikskyttere skjøt på journalister, helsearbeidere, barn og folk med funksjonshemninger, og visste at skuddofrene kunne identifiseres, heter det i rapporten fra den uavhengige FN-kommisjonen som har gransket demonstrasjonene på Gaza-stripen.

Konklusjonen er at israelske soldater brøt menneskerettigheter og humanitær folkerett.

– Noen av disse bruddene kan være krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten, heter det i rapporten.

– Rop om hjelp

189 palestinere ble drept og 9.204 ble skadd i løpet av demonstrasjonene. FN-granskerne har utført over 300 intervjuer med ofre, vitner og andre kilder. De har samlet inn tusenvis av dokumenter i arbeidet med rapporten, som omhandler perioden mellom slutten av mars og ut fjoråret.

FN-granskerne avviser Israels påstander om at demonstrasjonene var et dekke for terroraktivitet. FN mener det var en sivil protestbølge.

– Dette var et rop om hjelp fra en desperat befolkning. Kommisjonen ber Israel om å løfte blokaden i Gaza, heter det i rapporten, som også ber Hamas og de palestinske selvstyremyndighetene om å forbedre leveforholdene i Gaza.

Slår tilbake

Israel reagerer sterkt på rapporten og kaller den «fiendtlig, bedragersk og partisk».

– Israel avviser rapporten helt og holdent. Ingen institusjon kan oppheve Israels rett til selvforsvar og plikten til å forsvare innbyggerne og grensene fra voldelige angrep, sier landets utenriksminister Israel Katz i en pressemelding.

Han hevder Hamas presset innbyggere mot gjerdene, deriblant kvinner og barn, og pekte på at organisasjonens uttalte mål er å ødelegge Israel.

– Rapporten er basert på falsk informasjon, sier Katz.