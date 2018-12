Storbritannias statsminister Theresa May gikk seirende ut av tillitsvoteringen i Det konservative partiet. Dermed er hun immun i ett år.

Prisen hun måtte betale for seieren, var et løfte om å gå av som partileder før neste valg.

Den britiske statsministeren har kjempet for sitt politiske liv etter at det onsdag morgen ble klart at terskelen var nådd for å kreve en avstemning om mistillit mot May som partileder i Det konservative partiet.

Men den 62 år gamle statsministeren overlevde avstemningen, som ble holdt allerede samme kveld.

– Resultatet av avstemningen holdt i kveld er at den parlamentariske gruppen har tillit til Theresa May som leder av Det konservative partiet, sa leder Graham Brady i partiets såkalte 1922-komité, til øredøvende jubel fra konservative partifeller.

Fredes av egne i ett år

Et flertall på i alt 200 tory-parlamentarikere stemte mot mens 117 stemte for å beholde May.

I forkant av avstemningen skal May ha fortalt partifellene at hun ikke kommer til å stille som kandidat i neste valg.

Seieren innebærer at de konservative ikke kan utfordre henne med ny mistillitsvotering på et helt år. Derimot kan Labour fremme mistillitsforslag i Underhuset over Mays brexit-avtale.

Splittelsen forblir

Førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder påpeker at seieren ikke endrer den bakenforliggende konflikten i Tory-partiet.

– Partiet er splittet, og det kommer til å fortsette å være splittet. Slik ville det ha vært om hun tapte også. Denne splittelsen har egentlig vært der hele tida, og en partileder i et så stort parti har aldri støtte fra hele partiet, sier Mustad til NTB.

Han mener likevel at 117 stemmer mot, nok er flere enn hva May kan føle seg komfortabel med.

– Det viser at det er større motstand enn bare de harde brexitforkjemperne. Det er også en del moderate parlamentsmedlemmer som nå mener at hun burde gå. Så motstanden er nok større enn ønskelig for henne, sier Mustad.