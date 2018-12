USAs forsvarsminister Jim Mattis erstattes av viseforsvarsminister Patrick M. Shanahan allerede 1. januar, skriver USAs president Donald Trump på Twitter.

– Jeg er veldig glad for å kunngjøre at vår veldig talentfulle viseforsvarsminister Patrick Shanahan blir fungerende forsvarsminister fra og med 1. januar 2019. Patrick har en lang merittliste fra da han var viseforsvarsminister og også fra da han arbeidet i Boeing. Han kommer til å være fantastisk, skriver Trump.

Presidenten gir ingen ytterligere begrunnelse. Ifølge New York Times er det irettesettelsen Trump fikk i Mattis' avskjedsbrev som skal ha ført til at forsvarsministeren blir tvunget ut to måneder før han egentlig skulle tre av. Det er særlig den negative mediedekningen Mattis' avskjedsbrev har ført til, som skal ha utløst sinne fra Trump, sier ikke navngitte rådgivere i Det hvite hus til avisen.

I brevet listet Mattis opp en rekke punkter han mente var sentrale for å ivareta USAs internasjonale interesser, deriblant det å ivareta og bygge opp et nettverk av allierte. Deretter skrev han at presidenten «fortjener å ha en forsvarsminister som har et mer samsvarende syn på disse tingene».

I ettertid har flere medier skrevet at uenighet om Trumps beslutning om å trekke amerikanske soldater ut av Syria var en viktig årsak til at Mattis gikk av. Den pensjonerte generalen var et høyt respektert medlem av Trumps regjering, og han har blant annet hatt et godt forhold til Norges tidligere forsvarsminister og nåværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).