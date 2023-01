Trump-organisasjonen får 1,6 millioner dollar i bot for skattelovbrudd

Trump-organisasjonen er i en domstol i New York ilagt 1,6 millioner dollar i bot for skattelovbrudd.

Inngangspartiet i Trump Tower i New York. Trump-organisasjonen, som er dømt til en bot tilsvarende 16 millioner kroner, sitter på store eiendomsverdier.

NTB

Selskapet ble i desember funnet skyldig i skattesvindel for å unngå beskatning for frynsegoder for flere direktører i selskapet. Donald Trump varslet da anke.

Summen tilsvarer omkring 16 millioner kroner. Det er den strengeste straffen som var mulig etter tiltalen, og tilsvarer rundt det dobbelte av skattebeløpet retten mener er unndratt. Sett i forhold til de store eiendomsverdiene selskapet sitter på, er summen først og fremst å regne som en symbolsk straff.

Trump-organisasjonen er kjent skyldig i 17 tiltalepunkter, blant annet sammensvergelse og dokumentforfalskning.

Trump selv har hevdet at rettssaken er en del av en politisk motivert heksejakt. Ekspresidenten var ikke part i saken om skattejuks, men aktoratet har hevdet at «han visste nøyaktig hva som foregikk». Han varslet i et innlegg på sitt eget sosiale nettverk Truth Social at han ville anke.