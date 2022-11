Presidentvalget i 2024 kan avgjøres allerede tirsdag

Valget i USA neste uke er ikke bare et kongressvalg. Det skal velges guvernører i 36 stater og tusener av andre lokale stillinger. Noen kan få betydning for presidentvalget om to år.

Tidligere president Donald Trump gir full støtte til Kari Lake som guvernørkandidat i Arizona. Hun mener at det var Trump som vant i 2020, og at Joe Biden er en ulovlig valgt president.

NTB-Nils Myklebost

Kari Lake ligger an til å vinne valget og bli ny guvernør i Arizona. Den Trump-støttede republikaneren mener at valget i 2020 var preget av juks, og at Joe Biden ikke er lovlig valgt.

– Dessverre hadde vi et stjålet valg, og nå har vi en illegitim president i Det hvite hus, sa Lake i juni da hun drev valgkamp foran primærvalget.

Både hun og de to republikanske kandidatene til stillingene som administrasjonssjef og justisminister i staten, har også antydet at de kanskje ikke ville ha godkjent at Biden vant valget i Arizona. De er blant hundrevis av republikanske kandidater ved årets valg som benekter at Biden er lovlig valgt.

Arizona er de siste årene blitt en såkalt lilla stat, en vippestat som kan gå begge veier ved valg. Arizona valgte Donald Trump i 2016, men var en av vippestatene som Biden vant i 2020, med bare rundt 10.000 stemmer.

Republikanske Tudor Dixon (t.v.) prøver å skyve ut demokraten Gretchen Whitmer (t.h.) som guvernør i Michigan.

Overoppsyn

Guvernør, administrasjonssjef og justisminister er de tre som har overoppsyn over avviklingen av valget i Arizona og godkjenningen av resultatet. Skulle de bli valgt, kan de i teorien avgjøre hvem som blir president i 2024, ved å la være å sertifisere en eventuell demokratisk valgseier i staten.

De kan også påvirke valget på forhånd ved å endre på regler for eksempel om hvem som skal ha stemmerett, hvordan poststemming skal foregå, hvor mange valgurner som skal utplasseres, eller hvordan kretsgrensene skal være.

Mange slike regelendringer blir lov hvis de tre er enige, mens andre krever vedtak i delstatsforsamlingen.

Rammer demokratene

Å gjøre det vanskeligere å stemme, vil først og fremst ramme Demokratene, siden mange med små ressurser, blant dem svarte, ikke har offisielt godkjente id-kort, bor langt fra valglokaler og ikke har bil eller rammes av regler og formuleringer de ikke forstår.

– Hvis det er folk som støtter Den store løgnen (om valget av Biden, red) som styrer valgprosessen, er det mye rart de kan gjøre, sier Jim Barton, som er valgadvokat i Arizona, og viser til at mye av det de kan gjøre, kan se ganske kjedelig og ubetydelig ut på overflaten.

Siden Arizona er en vippestat der flere valg de siste årene er avgjort med svært små marginer, kan slike endringer i valgreglene få enorm betydning, til og med for presidentvalget, hvis det står på Arizona i et jevnt valg.

Lange stemmesedler

Amerikanske stemmesedler er gjerne flere sider lange. Ikke bare skal det i år velges senator i 34 delstater og 435 representanter til Representantenes hus, det velges også guvernører, representanter til delstatsforsamlingene, og i mange stater justisminister, administrasjonssjef, dommere og andre poster.

Lokalt velges det gjerne sheriff, politimester, rettsmedisiner, medlemmer av skolestyrer og mange andre stillinger.

Og det er ikke bare for avvikling og godkjenning av valg at mange av disse stillingene er viktige. Etter at høyesterett tidligere i år opphevet den føderale retten til abort, er det opp til delstatene å avgjøre om abort skal være lovlig, og det er det guvernører og delstatsforsamlinger som bestemmer. Det samme gjelder mange andre politiske spørsmål.

Hard kamp i Michigan

I Michigan kjemper demokraten Gretchen Whitmer en hard kamp mot den republikanske utfordreren Tudor Dixon, som vil forby alle aborter, inkludert etter voldtekt og incest, unntatt hvis morens liv er i fare.

Trump-støttede Dixon, som er en konservativ radiokommentator, har også fremmet konspirasjonsteorier, blant annet om koronavaksiner, og hun går inn for strengere regler ved valg. Hun mener også at Trump var den virkelige vinneren i Michigan, som Biden vant med rimelig god margin.

I den ellers svært demokratiske staten Oregon har demokraten Tina Kotek møtt uventet hard motstand fra republikanske Christine Drazan, mest fordi en tredje kandidat, tidligere demokrat Betsy Johnson, stjeler stemmer fra henne.

Også i Wisconsin, Nevada og Kansas møter demokratiske guvernører hard motstand fra konservative, ofte Trump-støttede republikanere. I flere andre demokrat-styrte delstater, fra New York til New Mexico, satser republikanerne på å bytte ut demokratiske guvernører ved å framheve inflasjon, bensinpriser, kriminalitet og en upopulær president Joe Biden.

Viktig delstatsforsamlinger

Like viktige som guvernørene er delstatsforsamlingene, som er statenes lovgivende forsamling. De fleste av statene har et senat og et representantenes hus, akkurat som Kongressen i Washington, og i mange stater har disse blant annet kontroll over opptegning av valgkretsenes grenser.

Det åpner for såkalt gerrymandering, som innebærer at valgkretsene tegnes på en slik måte at velgerne spres eller konsentreres slik at ens eget parti får flest mulig representanter i Kongressen.

Både i Maine, Nevada og Minnesota står demokratene i fare for å miste flertallet i en eller begge kamre, mens republikanerne risikerer å miste flertallet i Michigan.

Hindrer abortforbud

I North Carolina og Pennsylvania har demokratiske guvernører hittil hindret republikanske delstatsforsamlinger i å innføre forbud mot abort.

Men skulle republikanerne få innvalgt bare noen få til i delstatsforsamlingen i North Carolina, ville de kunne overkjøre vetoet til guvernør Roy Cooper, som ikke er på valg.

I Pennsylvania, der republikanerne også kontrollerer begge kamrene, satser de på å få valgt sin guvernørkandidat, noe som ville åpne for å innføre abortforbud. Målingene tyder imidlertid på at republikanske Doug Mastriano er for ekstrem for mange velgere, og demokraten Josh Shapiro, som har abortrettigheter som et prioritert valgkamptema, har hittil hatt en klar ledelse.