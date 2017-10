Et spent Catalonia venter på regionpresidentens tale tirsdag. Det er uklart om han holder seg til planen og erklærer uavhengighet, eller om han gir etter.

Regionpresident og separatistleder Carles Puigdemont skal etter planen holde en tale i den katalanske regionforsamlingen tirsdag klokken 18.

I talen skal han «gi en oppdatering om den nåværende politiske situasjonen».

I forkant har han blitt advart av flere, blant annet Pablo Casado, talsperson for statsminister Mariano Rajoys parti.

– Historien bør ikke gjenta seg. Vi håper ingenting erklæres i morgen, for kanskje han som erklærer noe, ender som han som erklærte noe for 83 år siden, sa Casado.

Med uttalelsen viste han til Lluis Companys, som erklærte det som skulle bli en kortlivet selvstendig katalansk stat i 1934.

Casado var nøye med å understreke at sammenligningen med Companys viste til at han ble stilt for retten og fengslet, og ikke til at Companys i 1940 ble pågrepet, torturert og henrettet av general Francisco Francos politistyrker.

Økende press

Om enn ikke like sleivete, er det flere enn Casado som la press på Puigdemont i forkant av tirsdagens tale.

Barcelona-ordfører Ada Colau sa mandag at en ensidig katalansk uavhengighetserklæring nå vil sette samholdet i samfunnet i fare.

Også Frankrike gjorde det mandag klart at landet ikke kommer til å anerkjenne et uavhengig Catalonia. Landet har frem til nå ligget lavt når det gjelder å kommentere utviklingen nordøst i Spania.

– Hvis det blir en erklæring om uavhengighet, vil det være en ensidig handling, og det kommer ikke til å bli anerkjent, sier Frankrikes Europa-minister Nathalie Loiseau til nyhetskanalen CNews.

Merkel ringte Rajoy

Søndag demonstrerte minst 350.000 mennesker i Barcelona mot planene om løsrivelse.

Samme dag ringte Tysklands statsminister Angela Merkel til sin spanske kollega Mariano Rajoy og uttrykte støtte til et fortsatt samlet Spania. De to utvekslet også meninger om hvordan man kan få i gang en dialog innenfor rammene av den spanske grunnloven, opplyste Merkels talsmann Steffen Seibert mandag.

Så sent som i forrige uke ønsket Seibert ikke å kommentere spansk politis harde fremgangsmåte under folkeavstemningen 1. oktober, der hundrevis av mennesker ble skadd.

Den franske ministeren understreker at EU ikke vil kunne ha noen meglerrolle i konflikten, samtidig som hun fastslår at hvis Catalonia løsriver seg fra Spania, så betyr det også at regionen mister EU-medlemskapet automatisk.

Spansk opposisjon

Også Spanias sosialdemokratiske opposisjonsleder Pedro Sanchez ber nå den katalanske lederen om å stoppe.

– Hvis han ser på oss, hvis han lytter, så stans alt og la være å ensidig erklære uavhengighet, sier Sanchez.

Folkeavstemningen om katalansk uavhengighet endte med at over 90 prosent stemte for katalansk uavhengighet, men bare 43 prosent av de stemmeberettigede deltok.

Hvis Puigdemont erklærer uavhengighet, kan regjeringen i Madrid gjøre bruk av artikkel 155 i den spanske grunnloven som åpner for at Catalonias selvstyrestatus kan oppheves.

Det vil innebære at beslutninger som blir tatt av regionalforsamlingen, ikke lenger har noen gyldighet.

Stanser pengestrømmen?

Rajoy sier i et intervju med Die Welt at det overhodet ikke er noen fare for at Spania blir splittet.

– Absolutt ikke. Spania vil ikke bli splittet, og nasjonal enhet vil bli opprettholdt. Vi vil gjøre alt som lovverket tillater for å sikre det, sier Rajoy ifølge Reuters.

Hvis Catalonia skulle erklære seg som uavhengig, er det også sannsynlig at den spanske regjeringen vil stanse pengestrømmen til Catalonia, ifølge Marcus Buck, leder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø

– Hvis det blir uavhengighet og alle bankene trekker seg ut, vil Catalonia være bankerott i november. Så kritisk er den økonomiske situasjonen i Catalonia, sier Buck til Klassekampen.