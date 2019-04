Dalai Lama er på bedringens vei og vil bli skrevet ut fra sykehus i løpet av noen få dager. Han ble onsdag innlagt på sykehus i New Delhi med lungebetennelse.

– Hans hellighet er i mye bedre form, men får fortsatt behandling på sykehus. Vi håper han blir utskrevet i løpet av få dager, sier talsperson Tenzin Takhla.

Tidlig onsdag morgen ble Dalai Lama fløyet til sykehus etter å ha «følt ubehag». Han ble diagnostisert med en mild lungebetennelse og tilstanden hans var stabil.

83 år gamle Dalai Lama, som ble utpekt da han var to år gammel i 1937, regnes for å være den 14. inkarnasjonen av tibetansk buddhismes religiøse leder. Han ble innsatt som Tibets statsoverhode i eksil etter at han måtte flykte.