Arrangørene venter flere hundre tusen deltakere i en ny internasjonal klimaprotest fredag, i forkant av et klimatoppmøte i New York.

Bare i USA er over 800 arrangementer planlagt, ifølge nyhetsbyrået AP. I Tyskland er over 400 demonstrasjoner meldt inn.

– Dette er et viktig signal, sier Antje von Broock, talsperson for en allianse av miljø- og ungdomsorganisasjoner og kristne grupper i Tyskland.

Skolestreiker for klima

De planlagte demonstrasjonene er et ledd i protestbølgen som kalles klimastreiker, og som er inspirert av den 16 år gamle svenske aktivisten Greta Thunberg. Hun er for tiden i USA etter å ha krysset Atlanterhavet i seilbåt.

Tidligere i år er det i en rekke land hold skolestreiker for klimaet, hvor skoleelever, studenter og andre unge har deltatt. Fredag håper arrangørene at også flere voksne skal streike og protestere mot klimaendringene.

Vil ha konkrete planer

Dagen etter demonstrasjonene skal det holdes et såkalt ungdomstoppmøte om klimaendringene i FNs hovedkvarter i New York.

Under klimatoppmøtet i New York mandag 23. september vil FNs generalsekretær António Guterres forsøke å presse verdens land til å legge fram mer konkrete planer for hvordan de skal nå sine klimamål.