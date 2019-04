Brannen i Notre-Dame startet i midten av katedralens tak og beveget seg mot spiret, opplyser en fransk politikilde til CNN.

Uttalelsen er basert på gjennomgang av amatørvideoopptak og bilder tatt av lokalbefolkningen, melder CNN.

Politikilden sier også til kanalen at etterforskerne har blinket ut to mulige problemer knyttet til brannutbruddet. Det ene er under etterforskning og handler om mulig svikt med brannvarslingssystemet. Det andre dreier seg om heisene som var montert til bruk for bygningsarbeiderne.

Kilden oppgir ingen ytterligere detaljer om disse to sporene.

Etterforskerne har fra før sagt at hovedteorien de gransker er om brannen kan ha startet som følge av en elektrisk kortslutning.

Den 850 år gamle katedralen var under restaurering av fire ulike selskaper da brannen startet. Det 150 år gamle spiret ble slukt av flammene og raste sammen.