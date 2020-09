Flere hundre pågrepet i demonstrasjon mot utsatt valg i Hongkong

Nesten 300 personer ble pågrepet i Hongkong da de demonstrerte mot beslutningen om å utsette valget til lovgivende forsamling.

En mann pågripes av politiet i Hongkong søndag, da det var demonstrasjoner i byen i protest mot utsettelsen av valget på ny lovgivende forsamling. Foto: Vincent Yu / AP / NTB scanpix

NTB

Valget skulle funnet sted søndag, men ble i juli utsatt i ett år. Carrie Lam, leder for Hongkongs byregjering, oppga årsaken til å være koronavirus, men kritikere mente regjeringen var bekymret for at opposisjonen ville vinne fram hvis valget ble avholdt som planlagt.

Søndag kveld var 289 personer innbrakt, 270 av dem for å ha deltatt i ikke-lovlige ansamlinger.

Minst to kjente aktivister er blant disse. Figo Chan fra gruppen Sivil menneskerettighetsfront og Leung Kwok-hung, som regnes som en veteran blant byens parlamentarikere og demokratiaktivister.

Pågrep tolvåring

I videoer som er lagt ut på Twitter, vises grupper av demonstranter som blir pågrepet av politiet. En gruppe med unge menn ble utsatt for pepperspray.

En tolv år gammel jente, som lot til å forsøke å løpe fra opprørspolitiet, ble innhentet og lagt i bakken av fem politifolk, viste et videoklipp som var lagt ut av universitetet i Hongkong.

Filmene viste også grupper av demonstranter som ropte «fem krav, ikke mindre». De krevde at Beijing må løslate tolv aktivister som nylig ble pågrepet i Kina etter at de forsøkte å flykte med båt til Taiwan.

Svarte på Facebook

Politiet har lagt ut en kunngjøring på Facebook for å svare på kritikken. Der heter det at tolvåringen ble pågrepet mens hun forsøkte å stikke av, men at det ble brukt minimalt med makt overfor henne. Videoen later dog til å vise en politimann som kaster seg mot jenta og legger henne i bakken.

Politiet ga også uttrykk for bekymring for at unge jenter deltar i forbudte ansamlinger og anmodet om at mindreårige må holde seg hjemme.

I tillegg skriver politiet at rop av slagord innebærer brudd på regler om offentlig ro og orden, og at samlingene bryter med smittevernet.