TALER: Greta Thunberg taler under demonstrasjonen Global Strike for Future i Kungsträdgården i Stockholm. FOTO: Foto: Janerik Henriksson, NTB Scanpix

Den sjenerte skoleeleven som pustet nytt liv i klimakampen

Den svenske skoleeleven Greta Thunberg har blitt et ikon for klimaaktivister verden over, men kan ikke fordra all oppmerksomheten. Men om det er det som må til for å få klimaet på dagsorden, så må det vel bare være sånn.