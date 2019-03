EU og Storbritannia har kjørt seg bom fast i forhandlingene om brexit. Underhusets planlagte avstemning om utmeldingsavtalen står nå i fare.

Forhandlerne holder kontakten på ekspertnivå. Men ingen nye møter er planlagt på politisk nivå, opplyser EU-kommisjonen.

I Downing Street beskrives situasjonen som «fastlåst». Storbritannias statsminister Theresa May og EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker snakket sammen på telefon søndag kveld, men droppet planene om å møtes mandag.

Dermed er håpet mer eller mindre ute om at en ny enighet kan bli lagt frem i tide til den planlagte avstemningen om utmeldingsavtalen i Underhuset tirsdag kveld.

Michael Gruber, AP / NTB scanpix

Tilleggsdokument

Det EU og Storbritannia har forhandlet om, er et nytt tillegg til utmeldingsavtalen. Dette tillegget har vært ment å berolige britiske folkevalgte om avtalens kontroversielle løsninger for irskegrensen.

Men EU og Storbritannia har stått langt fra hverandre i diskusjonene om hva som bør stå i dokumentet.

Ambassadører fra EUs medlemsland ble innkalt til hastemøte klokken 11 mandag formiddag for å bli oppdatert om situasjonen. EUs forhandlingsleder Michel Barnier var svært ordknapp da han kom ut fra møtet.

– Jeg vil ikke gi noen kommentarer, sa Barnier da han hastet forbi den fremmøtte pressen sammen med sin nestkommanderende Sabine Weyand og EU-kommisjonens mektige generalsekretær Martin Selmayr.

Overveier plan B

Uten enighet regnes det som overveiende sannsynlig at utmeldingsavtalen vil bli stemt ned på nytt.

Samtidig øker faren for at hele avstemningen kan bli avlyst.

Den britiske avisen The Times skriver at konservative parlamentarikere i helgen har bedt May om å stoppe den planlagte avstemningen og gå inn for en plan B i stedet. Den alternative planen går ut på å holde en avstemning om hvilke endringer Underhuset krever i avtalen for å kunne godkjenne den.

Tanken er ifølge The Times' kilder at et klart budskap fra Underhuset om hva flertallet er villig til å støtte, vil øke presset på EU i forhandlingene.

EU krever klarhet

Men heller ikke EU er fremmed for tanken. EUs president Donald Tusk har nemlig gått langt i antyde at nettopp et slikt vedtak, der de folkevalgte i Underhuset gir utmeldingsavtalen støtte «med betingelser», kan være akkurat det som trengs.

Da Tusk holdt et møte med May i forbindelse med det europeisk-arabiske toppmøte i Sharm el-Sheikh i slutten av februar, skal han ha fortalt den britiske statsministeren at det EU nå trenger, er klarhet fra britisk side.

Etter det NTB kjenner til, var EU-presidentens budskap at May må legge frem et forslag som hun kan «bevise» at vil få flertall.

– Vi vil at Storbritannia skal vise kortene først denne gangen, forklarte en EU-kilde etter møtet.