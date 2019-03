EUs dilemma: Hvis brexitavtalen er for god, kan andre land fristes

KAN IKKE SJEKKE UT: – Brexitprosessen har demonstrert at det er veldig vanskelig å forlate EU. Det er som på Hotel California i The Eagles-sangen: Du kan alltid sjekke inn, men du kan aldri sjekke ut. Det sier professor Stefanie Walter ved Universitetet i Zürich. Theresa May skal kjempe hardt denne helgen for å få noen innrømmelser fra Jean-Claude Juncker og EU. FOTO: YVES HERMAN, REUTERS