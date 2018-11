Elleve mennesker er så langt bekreftet omkommet i skogbrannene i California. Samtidig går president Trump ut mot skogforvaltningen i delstaten.

Til sammen har over 250.000 mennesker i delstaten blitt bedt om å evakuere hjemmene sine på grunn av flere skogbranner rundt om i delstaten.

Så langt er elleve mennesker bekreftet døde. Ni av disse er funnet i småbyen Paradise nord i delstaten, hvor over 6700 bygninger, de fleste av dem hjem, har blitt tatt av flammene. Lørdag formiddag, lokal tid, ble det også bekreftet at to mennesker er funnet døde i forbindelse med skogbrann i storbyen Los Angeles.

Mange mennesker er fremdeles savnet.

Mark J. Terrill / AP Photo / NTB scanpix

Truer med å kutte bevilgningene

Skogbrannen som raser nord i California er nå den mest ødeleggende i delstatens historie.

Årsaken til skogbrannen i nord er foreløpig ikke kjent, men fredag opplyste et lokalt strømselskap at de opplevde problemer med en kraftlinje bare minutter før brannen startet. Strømmen falt ut omtrent 15 minutter før brannen brøt ut, og det ble funnet skader på en mast i nærheten av Paradise.

Samtidig har USAs president Donald Trump gått ut på Twitter og kritisert skogforvaltningen i delstaten.

– Den eneste grunnen til de enorme, dødelige og kostbare skogbrannene i California er den dårlige skogforvaltningen, skriver Trump, og fortsetter:

– Milliarder av dollar blir gitt hvert år, med så mange liv som går tapt kun på grunn av alvorlig svikt i forvaltningen av skogene. Fiks dette nå, ellers stopper de føderale bevilgningene!

Lørdag morgen, lokal tid, sier delstatsmyndighetene at brannen i nord har spredt seg ytterligere i løpet av natten, og at den nå dekker et område på 404 kvadratkilometer. De over 3000 brannmannskapene er ute i felten har likevel klart å få kontroll over rundt 20 prosent av brannen.

Noah Berger / AP Photo / NTB scanpix

Kjørte gjennom flammene

Alle innbyggerne i byen Malibu, lenger sør i California, har blitt beordret til å evakuere på grunn av en annen skogbrann. Kjendiser som Lady Gaga, Kim Kardashian West, Caitlyn Jenner og Guillermo del Toro er blant dem som har blitt tvunget til å evakuere.

Settet til HBO-serien Westworld, som ligger på den historiske Paramount-ranchen, er også fullstendig nedbrent.

Innbyggere i Newbury Park, like nord for Malibu, forteller om dramatiske minutter da flammene nærmet seg. 74 år gamle Carol Napoli flyktet sammen med sin mor, sin venninne og venninnens sønn.

– Vi kjørte gjennom flammene for å komme oss ut. Venninnen mi kjørte og sa at hun var usikker på om hun klarte det. Sønnen hennes sa: «Mamma, du må gjøre dette. Du må kjøre gjennom flammene.», sier Napoli.

Klimaendringer får skylden

En studie fra 2016 konkluderte med at menneskeskapte klimaendringer har doblet arealet som rammes av skogbranner vest i USA. I tillegg får bygging av hus lenger inn i skogsområder også skyld for at skogbrannene blir mer ødeleggende.

– Klimaendringene påvirker hvor tørr vegetasjonen er, og det påvirker igjen hvor fort brannen sprer seg, sier klimaforsker Daniel Swain ved University of California, Los Angeles, til NBC.

I juli og august i år døde åtte mennesker under den sjette mest ødeleggende skogbrannen i delstatens historie. Det var også en av de tidligste brannene som er registrert i løpet av skogbrannsesongen.