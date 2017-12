Menneskerettsgruppen Human Rights Watch er bekymret fordi kinesiske myndigheter blant annet samler inn DNA fra millioner av mennesker i Xinjiang-regionen.

Human Rights Watch (HRW) anklager Kina for grove brudd på menneskerettighetene. Ifølge HRW samler kinesiske myndigheter i tillegg til DNA, også inn fingeravtrykk, irisskanninger og blodtypeprøver fra befolkningen i den kinesiske regionen.

Store deler av befolkningen i den autonome Xinjiang-regionen vest i landet er uigurer, en muslimsk folkegruppe som lenge har klaget over at deres kultur og religion blir undertrykket av kinesiske myndigheter. Kina har flere ganger anklaget uiguriske separatister for å stå bak uro og angrep.

– Uten samtykke

Ifølge HRW blir de biometriske dataene samlet inn uten reelt samtykke fra de berørte. Innsamlingen foregår i regi av et gratis fysisk testprogram kalt «Helsesjekk for alle», men det er uklart om deltakerne vet at myndighetenes intensjon er å samle, lagre og bruke sensitive DNA-data.

– Myndighetene i Xinjiang burde skifte navnet på helsesjekkprogrammet til «Brudd på privatlivet for alle» ettersom informert samtykke og reelle valg ikke synes å være en del av disse programmene, sier Sophie Richardson, HRWs direktør for Kina.

Det er obligatorisk for alle personer mellom 12 og 65 år å la seg teste, mens når det gjelder personer som regnes som en trussel for regimets stabilitet, samt deres familier, må alle stille opp, uansett alder.

Mye overvåking

– Kina har lite meningsfull beskyttelse av privatlivet, og uigurer er allerede utsatt for stor grad av kontroll og overvåking, sier Richardson, som viser både til et stort nærvær av politi og soldater, mange kontrollposter og rutinekontroll av folks smarttelefoner for å sikre at de ikke har «nedbrytende» innhold.

En uigur som deltok i programmet i 2016, opplyser til HRW at alle som bodde i nabolaget hans i Kashgar vest i Xinjiang fikk beskjed om at de måtte delta. Han opplevde at han ikke hadde noe valg ettersom et nei trolig ville blitt tolket som om han hadde et «tankeproblem», et begrep som gjerne brukes som mennesker som uttrykker politisk illojalitet, og som er et farlig stempel å få i Xinjiang.

Han opplyser også at han aldri ble informert om prøveresultatene av helsemyndighetene.