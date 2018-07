Nobelprisvinner Liu Xiaobos kone Liu Xia har forlatt Kina etter åtte år i husarrest. Hun fikk reise til Tyskland for å få helsehjelp, bekrefter myndighetene.

– Søster har forlatt Beijing for å starte sitt nye liv i Europa. Takk til alle som har hjulpet henne og gitt henne omsorg i disse årene. Jeg håper at fra nå av blir hennes liv fredelig og lykkelig, skriver Liu Xias bror Liu Hui på sosiale medier tirsdag.

Kunstneren Liu Xia har sittet i husarrest i åtte år, på tross av at hun ikke er tiltalt for noen forbrytelse. Ektemannen hennes, som fikk fredsprisen for sitt arbeid for demokrati, døde av kreft i juli i fjor. Han hadde da vært fengslet siden 2009.

57 år gamle Liu Xia har i praksis vært i husarrest siden mannen fikk Nobels fredspris året etter.

Depresjon

Tysklands ambassade tilbød i april å hjelpe Liu med å reise til Tyskland. Reisen skjedde ikke den gang, men mandag møtte Kinas statsminister Li Keqiang sin tyske motpart Angela Merkel i Berlin.

Tyske myndigheter sa senest i mai sa at de ville ta imot enken etter fredsprisvinneren. Utenriksdepartementet i Beijing bekreftet tirsdag at Liu har forlatt Kina. Hun skal til Tyskland «for å få medisinsk behandling etter egen vilje», opplyser en talsperson.

Vestlige regjeringer og aktivister har i årevis bedt Kina løslate Liu Xia. Hun har lidd av depresjon og gitt uttrykk for at hun ønsker å dø hvis hun ikke slipper fri.

– Liu Xia har vært isolert i så mange år. Jeg håper at hun i et fritt land vil kunne være i stand til å lindre langvarige traumer og sår, sier Wu, best kjent under forfatterpsevdonymet Ye De, til nyhetsbyrået AFP.

Både han og en annen av Lius nære venner, journalisten Gao Yu, opplyser at hun er på vei til Berlin i et Finnair-fly som tok av fra Beijing i 11-tiden lokal tid. En annen venn sa tirsdag at hun satt på flyet til Helsingfors.

«Livstidsdom»

Også etter at Liu Xiaobo døde i fjor, la kinesiske myndigheter bånd på enkens bevegelser og overvåket henne. Myndighetene har imidlertid fastholdt at hun er fri.

Flere vestlige diplomater forsøkte i mai å besøke Liu i hennes leilighet i Beijing etter at det ble slått alarm om hennes psykiske helse. De ble imidlertid nektet adgang, uten at myndighetene ga noen forklaring.

– De burde legge til en setning i grunnloven: Å elske Liu Xiaobo er en alvorlig forbrytelse – en livstidsdom, sa Liu nylig i en telefonsamtale med sin nære venn, den kinesiske skribenten Liao Yiwu.

Opprop

Liu Xia er lyriker, maler og fotograf. I mai stilte flere titall av verdens mest fremtredende forfattere og kunstnere seg bak et opprop til Kina om å løslate Liu Xia. Blant dem var Michael Chabon, Paul Auster og Khaled Hosseini.

– Det er virkelig vidunderlig at Liu Xia endelig er i stand til å forlate Kina etter å ha lidd så mye i alle disse årene, sier Patrick Poon i Amnesty International.

Liu Xiaobo var en av lederne for studentene som protesterte på Den himmelske freds plass i 1989. Han ble pågrepet etter å ha skrevet Charter 08, der han og flere andre tok til orde for demokratiske reformer.

Han døde av kreft i kinesisk fangenskap etter å ha fått avslag på en søknad om å få behandling i utlandet.