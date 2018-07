Storbritannias tidligere boligminister Dominic Raab er utnevnt til ny brexit-minister.

44-årige Raab, kjent som euroskeptisk og brexit-tilhenger, tar over etter at David Davis overraskende trakk seg natt til mandag.

– Dronningen har vært glad for å kunne godkjenne utnevnelsen av Dominic Raab, heter det i en kunngjøring fra statsminister Theresa Mays kontor.

Raab ble utnevnt til boligminister i januar i år, og han har vært en del av regjeringen siden valget i 2015. Tidligere har han hatt to stillinger i justisdepartementet.

Før han for første gang ble valgt inn i Parlamentet i 2010, arbeidet Raab som advokat. Han beskrives som en ledende figur for ja-siden under brexit-kampanjen i 2016.

44-åringen har blitt omtalt som en del av en «talentfull ny generasjon» i det konservative partiet, som står klar til å ta over hvis noen i regjeringen går av, skriver The Guardian.