Ekstremistgruppen al-Shabaab sier den står bak et dobbelt bilbombeangrep i Somalias hovedstad Mogadishu der minst 22 mennesker ble drept.

Den første bilbomben ble utløst nær hovedkontoret til landets etterretningstjeneste. Den andre eksplosjonen fant sted nær nasjonalforsamlingens bygning, opplyser polititalsmann Mohamed Hussein.

Sjåføren av kjøretøyet som eksploderte, forsøkte å ta seg gjennom en sperring i høy fart, nær nasjonalforsamlingens bygning, opplyser Hussein.

Denne bygningen ligger nær presidentpalasset. Ifølge Hussein innledet sikkerhetsstyrker skuddveksling med væpnede menn som man antar forsøkte å ta seg inn i presidentpalasset.

22 drept

Direktør Mohamed Yusuf ved Medina-sykehuset opplyser at minst 22 mennesker ble drept i angrepet som fant sted fredag ettermiddag. Tallet bekreftes av Mohamed Hassa, en talsmann for sikkerhetsstyrken. Han legger til at flesteparten av ofrene var sivile, og at tre av de drepte var medlemmer av landets sikkerhetsstyrke.

Ambulansetjenesten Aamin opplyser på sin side at 18 mennesker ble drept og 20 såret.

Flesteparten av ofrene ble drept av den første bilbomben, ifølge sykehusdirektøren.

Sikkerhetsminister Mohamed Abukar Islow sier at fem av angriperne, blant dem en selvmordsbomber, ble drept.

Al-Shabaab

Ekstremistgruppen al-Shabaab uttalte via sin radiokanal Andalus at den sto bak fredagens angrep.

Angrepet skjedde dagen etter at landets innenriksminister advarte om at det befant seg et kjøretøy med eksplosiver i hovedstaden.

Eksplosjonene fant sted etter flere måneder med ro i hovedstaden, der al-Shabaab tidligere har gjennomført en rekke angrep. 512 mennesker ble drept i et lastebilangrep i oktober.