President Donald Trump ble møtt av protester da han ankom Pittsburgh der en høyreekstremist lørdag drepte elleve mennesker i en jødiske synagoge.

Terrorangrepet mot Tree of Life-synagogen i Pittsburgh var det dødeligste angrepet mot jøder noensinne i USA.

Trump fordømte massakren som «ren ondskap», men kritiske røster mener at han med sin krasse retorikk selv har bidratt til å oppmuntre hvite nasjonalister og hatgrupper i USA.

Ønsket ikke besøket

Pennsylvanias guvernør, demokraten Tom Wolf, og Pittsburgs borgermester, demokraten Bill Peduto, gjorde det begge klart at de ikke ønsket besøk av presidenten, og det samme gjorde en liberal jødisk gruppe i byen.

Trump lot seg imidlertid ikke skremme og ankom tirsdag Pittsburgh sammen med førstedame Melania.

– Jeg drar for å vise respekt, sa Trump til TV-kanalen Fox News før avreisen fra Washington.

I tillegg til å møte representanter for det jødiske miljøet i bydelen Squirrel Hill, der Tree of Life-synagogen ligger, skulle Trump også besøke et sykehus og treffe noen av dem som ble såret i terrorangrepet.

CATHAL MCNAUGHTON / REUTERS

Møtt med protester

I gatene rundt Tree of Life-synagogen samlet det seg demonstranter som bar plakater med tekster som «Hatets president, kom deg ut av delstaten vår» og «Trump, ta avstand fra den hvite nasjonalismen nå!».

Samtidig med Trumps besøk ble to av ofrene for terrorangrepet, 66 år gamle Jerry Rabinowitz og 71 og gamle Daniel Stein, gravlagt.

– Jeg er rasende over at slik hatkriminalitet kan finne sted her og at landets ledelse ikke fordømmer antisemittisme, hvit nasjonalisme og nynazisme. Det er det som er problemet, sa en av dem som deltok i begravelsen, Joanna Izenson.

CATHAL MCNAUGHTON / REUTERS

Høyreekstremist

46 år gamle Robert Bowers la ikke skjul på sine høyreekstreme holdninger og ropte «alle jøder må dø» da han stormet inn i synagogen og åpnet ild med et AR-15 automatgevær og tre pistoler.

På et nettsted mye brukt av høyreekstreme hadde han et profilbilde med et nynazistisk symbol, og til politiet etter pågripelsen gjentok han budskapet og sa at «jeg ønsker bare å drepe alle jøder» og «alle disse jødene må dø».

Bowers ble såret i skuddveksling med politiet etter massakren og sitter nå i varetekt.