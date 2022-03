Afghanske jenteskoler stengt like etter åpning

Afghanske tenåringsjenter ble sendt hjem igjen bare noen timer etter at de onsdag fikk komme tilbake på skolen.

Afghanske barneskoleelever på et bilde tatt i Kabul i mars i fjor. Etter at Taliban grep makten i fjor, har klasserommene vært stengt for jenter i ungdomsskole- og videregåendealder.

Jenter i ungdomsskole- og videregåendealder har vært nektet undervisning helt siden Taliban grep makten i august i fjor.

Nå skulle de endelig igjen få klasseromsundervisning i hovedstaden Kabul og flere av de andre provinsene. Men bare noen timer etter at jentene møtte opp, ble de sendt hjem igjen.

– Hva har vi gjort galt? Hvorfor må kvinner og jenter havne i denne situasjonen? spurte Azimi, som håpet å igjen få undervisning på tolvte trinn på en jenteskole i Kabul.

– Ikke stengt for alltid

Taliban-regimet bekrefter at beslutningen om å gjenåpne jenteklassene brått ble omgjort. Det er ikke kommet noen offisiell begrunnelse, men nyhetsbyrået AP har snakket med en tjenestemann som sier beskjeden fra Taliban-ledelsen kom sent tirsdag kveld.

– Vi sier ikke at skolene vil være stengt for jenter for alltid, understreker Waheedullah Hashmi.

Han har en stilling knyttet til eksterne relasjoner og bistand i Taliban-administrasjonen.

Mens mange afghanere i byene er opptatt av at døtrene får undervisning, sier Hashmi at det er motstand mot skolegang for jenter på landsbygda. Motstanden er utbredt i områder der Taliban har betydelig støtte i befolkningen.

Stiller krav

Samtidig med Talibans skolepolitiske kuvending går det rykter om at det kan bli endringer i regjeringen. AP skriver at islamistbevegelsens ledelse er blitt innkalt til et møte i byen Kandahar.

Helt siden i fjor høst har det vært tegn til spenninger og uenighet mellom de mest konservative og de litt mindre konservative medlemmene av Taliban-regimet.

Vestlige land har gjentatte ganger krevd at afghanske jenter igjen må få undervisning. Dette er blitt et viktig punkt i forhandlingene om bistand til Afghanistan, som er rammet av økonomisk krise, tørke og matmangel.

Flere hjelpeorganisasjoner reagerer sterkt på at jentene nærmest måtte snu i døra onsdag – idet skoleåret begynte i de fleste av Afghanistans provinser.

– Vi er rystet over at myndighetene ikke holder det de har lovet, sier Asia-direktør Hassan Noor Saadi i Redd Barna.

– Har brutt løfte

Tidligere har Taliban-representanter hevdet at det hele veien har vært planen at jentene skal tilbake på skolebenken.

Islamist-bevegelsen har imidlertid insistert på at undervisningen for tenåringsjentene må skje i tråd med islamske prinsipper.

– Vi gjorde alt som Taliban ba oss om når det gjelder islamsk klesdrakt. De lovet at jentene kunne få gå på skole, og nå har de brutt løftet, sier Mariam Naheebi, en journalist i Kabul som også har demonstrert for kvinners rettigheter.

Da Taliban rykket inn i Kabul og tok makten i august, var skolene stengt på grunn av pandemien. To måneder senere ble skolene åpnet for gutter samt jenter i barneskolealder.

Praksisen har variert i ulike deler av landet, og i Kabul skal private skoler og universiteter ha fått lov til å operere uavbrutt.