Ivana Trump er død

Ivana Trump, ekskona til USAs tidligere president Donald Trump, er død. Hun ble 73 år gammel.

Ivana Trump er død, 73 år gammel. Her fra 2009.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg er lei for å informere alle som var glade i henne, og dem er det mange av, at Ivana Trump har gått bort i sitt hjem i New York City, skriver Donald Trump på sin egen digitale plattform Truth Social.

– Hun var en herlig, vakker og fantastisk kvinne, som levde et storslagent og inspirerende liv. Hennes stolthet var hennes tre barn, Donald jr., Ivanka og Eric. Hun var så stolt av dem alle, og vi var alle stolt av henne. Hvil i fred, Ivana!, skriver Trump.

Ivana Marie Zelníčková, som var hennes fødenavn, ble født i Zlin i daværende Tsjekkoslovakia i 1949.

I 1976 møtte hun Donald Trump i New York City, hvor hun jobbet som modell, og året etter giftet de seg. Sammen fikk de barna Donald jr., Ivanka og Eric. Eldstemann lærte å snakke flytende tsjekkisk av sin mor.

Etter skilsmissen giftet Ivana seg med den italienske forretningsmannen Riccardo Mazzucchelli i 1995, men de skilte seg to år senere. Donald Trump giftet seg på sin side med Marla Maples, som han fikk datteren Tiffany med. I 2005 giftet han seg med Melania Knauss, og sammen har de sønnen Barron.