Krisen i Ukraina: Stoltenberg forsiktig optimist

Nato-sjef Jens Stoltenberg ser positivt på signalene om at Russland ønsker å fortsette med diplomatiet knyttet til Ukraina.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg leder denne uka et forsvarsministermøte i Brussel.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det er signaler fra Moskva om at diplomatiet bør fortsette. Det gir grunn til forsiktig optimisme, sa Stoltenberg på en pressekonferanse tirsdag.

Bakteppet er at Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mandag denne uka rådet president Vladimir Putin til å gi diplomatiet en sjanse.

– Våre muligheter er langt fra uttømt, og samtalene bør absolutt ikke fortsette i det uendelige, men jeg vil foreslå at vi fortsetter med dem, sa Lavrov.

Ifølge Stoltenberg har Nato sterk tro på en politisk løsning.

– Derfor vil vi vurdere om det er mulig å skape et rammeverk for meningsfull dialog med Russland. Vi ønsker velkommen samtaler i alle formater.

Store militære styrker

Ifølge Stoltenberg er det likevel for tidlig å si om det som skjer på bakken, er en reell nedskalering fra russisk side.

Han mener Europa står overfor sin største sikkerhetskrise på flere tiår.

– Så langt har vi ikke sett noen tegn til nedskalering på bakken. Russland har samlet en kampstyrke i og rundt Ukraina som ikke ligner noe vi har sett siden den kalde krigen. Alt er nå på plass for et nytt angrep, advarte Stoltenberg.

Ifølge Natos anslag har Russland oppmarsjert mer enn 130.000 soldater ved grensa til Ukraina. Styrken inkluderer artilleri, luftforsvar, missiler og store mengder støttepersonell.

Dette gjør det ifølge Stoltenberg mulig for Russland å bevege seg raskt inn i Ukraina dersom russerne bestemmer seg for det.

– Det vi må se, er en betydelig og vedvarende tilbaketrekning av styrker, sa han.

Uten varslingstid

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) deler bekymringen.

– Russland er nå i stand til å kunne gå til militært angrep uten varslingstid. Men om de vil gjøre det, er noe helt annet. Amerikanske utsagn sier jo at det kan forventes et angrep allerede onsdag. Det kan selvsagt ikke vi bekrefte. Det vet vi ikke om vil skje. Det er Putin som avgjør om det blir et angrep og når det måtte bli, sier han.

Enoksen ser det også som en mulighet at Russland velger å bli stående enda lenger, for å øve mer press på vestlige land.

Han gjør det likevel klart at Nato ikke kan gå med på Putins krav om at alliansen må lukke døra for Ukraina.

– Det er viktig å vise forhandlingsvilje. Men det er noe det er umulig å innfri.