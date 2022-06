Mystisk fly skremte luftforsvaret i europeiske land

Et tosetersfly fartet gjennom luftrommet til minst sju europeiske land uten tillatelse onsdag. Flere jagerfly ble sendt på vingene for å avskjære det.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Flyet fløy over Ungarn, kom inn i serbisk og rumensk luftrom, før det klokken 18.09 tok seg inn i Bulgarias luftrom, opplyser det bulgarske forsvarsdepartementet.

Flyet – av typen Beechraft – hadde to personer om bord og hadde ikke tillatelse til flygingen. Flyets sendere var skrudd av og piloten svarte ikke på anrop.

To ungarske jagerfly, to amerikanske F16-fly og to rumenske fly ble sendt på vingene for å avskjære flyet. De eskorterte det fram til det kom inn i bulgarsk luftrom, opplyser rumenske myndigheter.

Bulgaria sendte derimot ikke fly på vingene, fordi de ikke anså flyet som en trussel, sier forsvarsminister Dragomir Zakov.

Ifølge bulgarske myndigheter var det dårlige flyforhold ettersom det var tordenvær og tungt regn.

Flyet stoppet for å fylle drivstoff i Vidin nordvest i Bulgaria og ble til slutt funnet på en gammel flystripe ved Targovishte, nordøst i landet. Da var motoren fortsatt varm, men piloten og passasjeren var ikke å se.

Ifølge Bulgarias innenriksminister var flyet også innom luftrommet til Polen og Slovakia, mens det skal ha tatt av fra Litauen.