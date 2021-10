Libanon kan bli mørklagt i flere dager

Hele Libanon har mistet strømmen. Situasjonen kan vare i flere dager siden landets to største kraftverk har gått tom for drivstoff.

En mann skyter stein mot en bank i Beirut med sprettert. En folkemengde samlet seg onsdag utenfor banken for å kreve å få ut penger som er blitt blokkert på kontoene som følge av landets dype økonomiske krise. Lørdag kom meldingen om at strømforsyningen i landet kan bli borte i mange dager.

Kraftverkene al-Zahrani og Deir Ammar stanset fredag og lørdag etter at dieselforsyningene tok slutt, opplyser det statlige libanesiske kraftselskapet Electricite du Liban (EDL).

– Dette har ført til at strømnettet har falt helt sammen, uten mulighet for å få forsyningen i gang igjen i øyeblikket, sier EDL, uten å gi nærmere detaljer.

Strømbruddet ventes å vedvare i mange dager, opplyser en representant for regjeringen.

Kraftselskapet advarte for to uker siden om at det kunne bli full stans, etter at vedvarende strømbrudd har vært dagligdags i Libanon i lang tid. I de fleste områder har det ikke vært strøm i mer enn en time om dagen.

Losser neste uke

Mange har skaffet seg private dieselgeneratorer for å sikre seg nødvendige forsyninger, men siden drivstoff er blitt en kostbar knapphetsvare, er også dette en dårlig løsning.

Det var full stans i strømforsyningen i Libanon også forrige helg. En kilde i landets energidepartement sier til AFP at de gjør alt de kan for å finne en løsning og skaffe drivstoff.

EDL opplyser at en drivstofflast ventes å ankomme landet lørdag kveld, og at lossingen kan ta til i begynnelsen av neste uke.

Middelhavslandet står overfor enorme politiske og økonomiske vanskeligheter, nyhetsbyrået AFP beskriver situasjonen som «en av jordas verste økonomiske kriser siden 1850-tallet».

Nye tiltak

Å få strømmen på igjen er en av mange svært vanskelige oppgaver den nye libanesiske regjeringen står overfor. Den kom på plass 10. september, hele 13 måneder etter at den forrige gikk av.

Landets nye statsminister Najib Mikati håper å stanse det økonomiske sammenbruddet, og han har ingen tid å miste.

Flere tiltak er satt i verk for å få på lyset igjen. Libanon har inngått en avtale om å få elektrisitet fra Jordan og gass fra Egypt inn i landet via det krigsherjede Syria. Den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsen har på egen kjøl fått i gang drivstoffleveranser fra Iran.

En del drivstoff skal også skaffes til veie gjennom en byttehandel med Irak, der Libanon skal sørge for helsetjenester for irakere.

Fattigdom

I mai innledet landet forhandlinger med Det internasjonale pengefondet IMF, men som følge av manglende økonomiske reformer kjørte samtalene seg fast.

Det libanesiske pundet har mistet over 90 prosent av sin verdi siden 2019, og ifølge en FN-rapport lever nå over 70 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen.

I mars 2020 unnlot Libanon å betale inn renter og avdrag på statsgjelden sin. Beløpet som forfalt, var på 1,2 milliarder dollar. Det var første gang noensinne at landet ikke oppfylte sine gjeldsforpliktelser.