400 år gammel bibel med uheldig feil – oppfordrer til utroskap

Partneren blir neppe særlig glad hvis man lever livet sitt etter et bestemt bibeleksemplar fra 1631. Boka oppfordrer nemlig til utroskap ved en uheldig skrivefeil.

I New Zealand har det dukket opp et svært sjeldent bibeleksemplar fra en serie fra 1631 med en ganske uheldig trykkfeil.

NTB

Boka dukket nylig opp i New Zealand i forbindelse med et dødsbo. I det nær 400 år gamle engelske bibeleksemplaret befinner det seg en svært uheldig skrivefeil, skriver The Guardian.

Feilen ligger nærmere bestemt i bibelens ti bud, de moralske levereglene som ifølge troen ble overlevert Moses direkte fra Gud. I denne bibelen lyder imidlertid ett av budene: «Du skal drive hor», hvor ordet «ikke» har forsvunnet på uforklarlig vis.

Dette budet, som på engelsk omtaler «adultery», ber vanligvis leserne om å unngå å bryte ut av sitt eget ekteskap eller inn i andres, men ved trykkingen av denne bibelserien gikk det åpenbart galt.

Eksemplaret er en del av et opplag som etter hvert har fått navnet «syndernes bibel», og det ble trykket rundt 1.000 eksemplarer før feilen ble oppdaget først et år etterpå. De fleste eksemplarene ble ødelagt, men noen få overlevde. I dag finnes det rundt 20 kjente eksemplarer.

Dette er imidlertid første gang et eksemplar dukker opp på den sørlige halvkule. Det er ikke kjent hvorvidt bibelens foregående eiere har havnet i trøbbel for å ha fulgt bokas ti bud til punkt og prikke.