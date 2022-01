The Telegraph: Fest i Downing Street kvelden før prins Philips begravelse

Kvelden 16. april 2021 skal rådgivere og embetsmenn ha samlet seg til to ulike fester i Downing Street, mens Storbritannia var under koronarestriksjoner.

Katten Larry lusker uten for Downing Street, der det angivelig skal ha blitt holdt flere fester mens England var under koronavirusrestriksjoner som forbød slike samlinger.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Festene skal ha funnet sted kvelden før dronning Elizabeth måtte sitte alene i ektemannen prins Philips begravelse. På den tiden var det i England bare lov til å møtes i grupper på seks personer eller personer fra to husstander utendørs.

Ifølge The Telegraph var festene i Downing Street for å markere at to kollegaer sluttet. Ifølge vitner skal det ha blitt drukket alkohol og gjestene danset til musikk.

Rundt 30 personer skal ha deltatt på de to festene, som senere slo seg sammen til én fest.

Statsminister Boris Johnson skal den dagen ikke ha vært i Downing Street.