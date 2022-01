Leger Uten Grenser avviser saudiarabisk ansvarsfraskrivelse i Jemen-angrep

Det er ikke mulig å nekte for at den saudiledede koalisjonen sto bak flyangrepet mot et fengsel i Jemen, sier Leger Uten Grenser.

En mann reddes ut etter et saudiarabisk flyangrep i Hodeida, samtidig som et angrep på et fengsel i Saada kostet minst 82 mennesker livet.

NTB

Saudi-Arabia nektet lørdag ethvert kjennskap til angrepet på fengselet i den houthistyrte byen Saada, men erkjente at de hadde bombet i Hodeida et annet sted i landet på samme tidspunkt.

– Det er ikke mulig å nekte at dette var et flyangrep. Alle i Saada hørte det. Jeg bor en kilometer unna, og huset mitt ristet fra eksplosjonene, sier et medlem av Leger Uten Grenser i Saada.

Redningsmannskaper graver fortsatt med bare hendene etter døde og overlevende i ruinene av flere bygninger som ble lagt i grus under angrepet fredag, ifølge Leger Uten Grenser. Lik legger strødd i ruinene, og sykehus i nærheten er fulle av sårede.

Houthienes helsemyndigheter sier at 82 mennesker ble drept og 266 såret i flyangrepet. Mange av dem var migranter, og det var både kvinner og barn blant de døde.

Leger uten Grensers leder i Jemen, Ahmed Mahat, kaller flyangrepet det siste i en lang rekke saudiarabiske flyangrep som ikke kan rettferdiggjøres, på skoler, sykehus, markeder, bryllupsfester og fengsler.

– Siden begynnelse av krigen har vi vært vitne til de fryktelige følgene av vilkårlig bombing fra koalisjonens side i Jemen, inkludert når våre egne sykehuset blir rammet, sier Mahat.

Leger Uten Grenser har bekreftet at fengselet i Saada ble ødelagt, og at sykehuset i nærheten ikke har flere senger igjen til sårede. Mange sårede ligger på gulvet,

Angrepet fredag skjedde noen dager etter et drone- og rakettangrep på Abu Dhabi i De forente arabiske emirater, der tre mennesker ble drept.