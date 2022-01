Nato sender flere skip og fly til Øst-Europa

En rekke Nato-land har sendt ytterligere styrker til Øst-Europa de siste dagene, særlig i form av krigsskip og ekstra jagerfly.

Natos generalsekretær ønsker de ekstra styrkene velkommen.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Det dreier seg blant annet om skip og fly fra Danmark, Spania og Nederland, skriver Nato i en pressemelding.

I tillegg setter Nederland soldater og skip i beredskap for å slutte seg til Nato-styrker, mens Frankrike har uttrykt at de er klare for å sende soldater til Romania, og USA vurderer å sende ekstra styrker til Øst-Europa. De ekstra Nato-styrkene utplasseres i Litauen, Østersjøen, Svartehavet, Romania og Bulgaria.

– Jeg ønsker velkommen at allierte bidrar med ekstra styrker i Nato. Nato vil fortsette å ta alle nødvendige grep for å beskytte og forsvare alle våre allierte, deriblant ved å styrke den østlige delen av alliansen. Vi vil alltid svare på alt som svekker vår sikkerhet, blant annet ved å styrke vårt kollektive forsvar, sier generalsekretær Jens Stoltenberg.

Situasjonen i Øst-Europa er for øyeblikket svært spent i forbindelse med at Russland bygger opp sine styrker rundt Ukraina.