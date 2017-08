Nord-Korea skal ha avfyrt en rakett i retning det nordlige Japan, melder japanske medier.

Ifølge den japanske TV-kanalen NHK har raketten passert over Japan. Regjeringen har bedt befolkningen nord i landet om å være forsiktige.

I en uttalelse fra det sørkoreanske forsvaret heter det at Nord-Korea har avfyrte et uidentifisert missil mot Japanhavet. Missilet ble avfyrt like før klokka 6 tirsdag morgen lokal tid.

Nord-Korea har tidligere avfyrt flere raketter som har falt i sjøen utenfor Japan.