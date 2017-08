Familien fra Bergen bor i Texas, og har knapt sovet i natt på grunn av en rekke tornado- og flomvarsler, forteller de.

Orkanen Harvey herjer i Texas, og med den kommer ekstreme nedbørsmengder og lokale tornadoer.

Det har familien Tvedt fra Bergen fått kjenne på kroppen. Natt til lørdag, lokal tid, ble de vekket av en skjærende lyd.

– Tornadoalarmen begynte å ule fra mobilen. Det var ubehagelig, særlig for barna, sier Jørgen Tvedt.

Han og familien måtte passe på å holde seg unna vinduer, og skynde seg til det sikreste stedet i huset. I deres tilfelle ble det under trappen.

Familien fikk både tornado- og flomvarsler jevnlig gjennom natten.

– Dermed ble det mange timer under trappen, sier Tvedt.

Privat

Vinduer og tak blåst i stykker

Han forteller at de tar varslene seriøst. Få kilometer unna opplevde flere å få vinduer, dører og tak blåst i stykker som følge av de lokale tornadoene.

– Vi har sett flere stygge tilfeller på nyhetene fra nærområdet. Vi føler oss imidlertid trygge, men kommer nok ikke til å være utendørs på en stund, sier Tvedt.

Familien har proviant for flere dager. De har forberedt seg på de nye ekstreme nedbørsbygene som er meldt.

– Slår prognosene til, vil lavtrykket snu og komme tilbake. Da vil elvene flomme over, og det er stor sannsynlighet for at vi blir isolert i en periode, sier Tvedt.

AP / NTB scanpix

Én person omkommet

Lørdag kveld norsk tid, var én person funnet omkommet etter orkanen Harvey.

Delstatsmyndighetene i Texas frykter imidlertid at tallet på døde kan stige etter hvert som redningsmannskapene får søkt seg gjennom de verst rammede områdene.

Orkanen har ført med seg store materielle ødeleggelser, og delstatsmyndighetene frykter at mennesker kan være fanget under bygninger som har rast sammen.

Store nedbørsmengder og trær og strømledninger som har falt over veier, gjør at redningsarbeidet går saktere enn ønsket. Det skriver NTB.

AP / NTB scanpix

Vindkast på 60 meter per sekund

Sterk vind, enorme nedbørsmengder og oversvømmelser samt at fasttelefon- og mobilnett er satt ut av spill flere steder, gjør det vanskelig for redningsmannskapene å få oversikt over situasjonen, skriver NTB.

Harvey, som fredag førte til vindkast på opptil 60 meter per sekund og var gradert som kategori 4, mistet kraft da den natt til lørdag nådde land nordøst for Corpus Christi.

Lørdag ettermiddag lokal tid ble den nedgradert til en tropisk storm.