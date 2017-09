Orkanen Irma kan påføre USA større kostnader enn noe annet uvær i landets historie, ifølge orkanforskeren Brian McNoldy.

– Dette kan lett vise seg å bli det dyreste uværet i amerikansk historie. Og det sier en del når du tar i betraktning hva som skjedde for to uker siden, sier McNoldy, som er ansatt ved universitetet i Miami.

Texas og Louisiana ble for to uker siden rammet av orkanen Harvey, som forårsaket enorme nedbørsmengder og flom. Myndighetene i Texas har anslått at gjenoppbyggingen kan koste opptil 180 milliarder dollar – 1.400 milliarder kroner.

Irma har hatt ekstreme vindstyrker på minst 82 meter per sekund i over 33 timer. Dette er lenger enn noe annet uvær på jorden som har vært observert med satellitt.

Orkanen, som har forårsaket store ødeleggelser på flere karibiske øyer, ventes å nå kysten av Florida i helgen.