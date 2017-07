«WELCOME TO HELL»: Flere steder i Hamburg var det store bannere som ønsket G20-representantene «Welcome to Hell». FOTO: KAI PFAFFENBACH, REUTERS

Trump reiser til G20 med polsk medvind

Til tross for at den amerikanske presidenten under sitt besøk i Polen lovet å fastholde Natos «alle for én», er det store uenigheter mellom partene som fredag møtes til G20-toppmøte i Hamburg.