For tredje dag på rad var det lørdag kveld sammenstøt mellom demonstranter og politi i Hamburg der G20-møtet ble avsluttet tidligere på dagen.

Etter avslutningen samlet demonstrantene seg i Schanzen-distriktet, et samlingssted for ekstreme venstreradikale som har vært åsted for flere konfrontasjoner de siste dagene.

De gikk de løs på biler og satte mange av dem i brann, før de ble presset tilbake av politiet som brukte vannkanoner og tåregass. Politiet opplyser at tjenestemenn ble skadd og flere demonstranter arrestert. De skal ha brukt jernrør, spretterter og molotovcocktails i sammenstøtene.

Ifølge de siste tallene fra politiet ble 213 polititjenestemenn skadd og 143 demonstranter arrestert. Hvor mange av dem som ble skadd, er foreløpig ikke kjent.

Det tyske politiets fellesforbund anklaget fredag anarkistgruppen Black Bloc for å ha kapret fredelige demonstrasjoner med titusenvis av mennesker for å gjennomføre målrettede angrep mot politiet.