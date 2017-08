Eieren av en ubåt som sank nær København torsdag, ble lørdag ettermiddag varetektsfengslet i 24 dager.

Ifølge Ritzau er han fengslet for uaktsomt drap, men ikke for drap på den svenske journalisten som skal ha vært om bord i ubåten som sank torsdag. Dette uttaler dommer Kari Sørensen lørdag at retten ikke fant grunnlag for å gjøre.

Samtidig melder flere medier at den aktuelle ubåten ved 17-tiden lørdag ettermiddag er hevet opp av sjøen. Den 17,8 meter lange og 40 tonn tunge hjemmelagde ubåten UC3 Nautilus forliste under mystiske omstendigheter et sted i Øresund torsdag.

Mannen som har laget ubåten, Peter Madsen, ville gjerne forklare seg for åpne dører under lørdagens fengslingsmøte. Ifølge forsvarsadvokaten var det ikke et problem for ham at et stort medieoppbud var til stede.

Dommer Kari Sørensen besluttet imidlertid at rettsmøtet skulle finne sted bak lukkede dører, av hensyn til kvinnens pårørende. Retten mener også at etterforskningen av saken ville blitt skadelidende dersom den hadde gått for åpne dører.

Antatt omkommet

Ubåt-eieren var tidligere siktet for å ha drept en svensk journalist som var om bord i ubåten hans torsdag.

Politiet har foreløpig ikke gått ut med mer presise opplysninger om hva som skjedde torsdag, utover at den svenske journalisten er savnet og antas å ha omkommet. Den tidligere siktelsen lød at Madsen på ukjent vis og på ukjent sted hadde drept kvinnen etter klokken 19 torsdag kveld.

Peter Madsen er kjent i Danmark som bygger av både ubåter og raketter. Selv ble han reddet da ubåten sank.

Madsen hevder han satte den svenske journalisten i land i København torsdag kveld, der også den siste sikre observasjonen av ubåten skal ha funnet sted, men kvinnen er borte. Det var kvinnens kjæreste som meldte ubåten savnet.

Bax Lindhardt / NTB scanpix

Etterforsker

Fengslingsmøtet skulle startet klokken 14 lørdag, fire timer etter at hevingsarbeidet av ubåten ble satt i gang. Det ble imidlertid utsatt og flyttet til en større rettssal som følge av den store medieinteressen.

Madsen nekter skyld etter siktelsen.

Madsen hevder han satte kvinnen i land på Refshaleøen. Politiet er nå i gang med å gå gjennom opptak fra kameraer i området. Politiet skal også gjennomsøke ubåten, noe som til nå ikke har latt seg gjøre fordi den lå i sjøen.

Aftonbladet melder ved 16-tiden at ubåten er ved vannkanten.