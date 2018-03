Rundt 60 mennesker, 41 av dem barn, er fortsatt savnet etter den voldsomme brannen som oppsto i et kjøpesenter i Kemerovo i Sibir søndag.

Minst 37 mennesker er bekreftet omkommet og over 40 er skadd. Ni av de omkomne er barn.

Russiske myndigheter har startet etterforskning av brannen som trolig startet i en kinosal i fjerde etasje i senteret søndag formiddag. 13 personer ble funnet omkommet i kinosalen.

Rundt 300 brannmannskaper kjempet i seks timer før de fikk kontroll på flammene som spredte seg over et område på 1.300 kvadratkilometer inne i senteret. Over 100 mennesker ble evakuert, og rundt 20 måtte reddes ut.

Guvernøren i regionen, Aman Tulejev, bekrefter til nyhetsbyrået Tass at de vil gi familiene til de omkomne over 130.000 kroner hver i erstatning.

– Jeg har truffet en beslutning om at hver familie som har mistet et medlem vil motta en million rubler i kompensasjon. Hvis der er to, Gud forby, så blir det to millioner rubler, sier han.