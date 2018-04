New Zealand er unektelig et rasistisk land, uttaler landets nye statsminister Jacinda Ardern.

– Det er forbannet rasistisk. Jeg mener, jeg synes at New Zealand er verdens beste sted, men det er et rasistisk sted, sa filmskaper Taika Waititi, som tilhører maori-folket og som regisserte storfilmen «Thor: Ragnarok», i et intervju med det britiske magasinet Dazed & Confused i forrige uke.

– Folk nekter plent å uttale maori-navn på rett måte. Og polynesiere settes fortsatt i bås, sa filmskaperen, som la til at da han var ung, ble spurt om han sniffet lim, på grunn av sin maori-bakgrunn.

Uttalelsene førte til het debatt i New Zealand. Mange har vist Waititi sin støtte, men andre mener han overdriver et problem som er langt større i andre land.

Statsminister Jacinda Ardern, som tiltrådte i fjor høst, har også uttalt seg.

– Jeg tror det er vanskelig å finne et land der det ikke er rasisme. Er New Zealand blant dem? Unektelig. Er det rasisme i mesteparten av verdens land? Unektelig. Kan vi bedre oss? Ja. Jeg er svært stolt over innsatsen vi gjør hver dag for å bedre situasjonen, sa hun til newzealandske TV3 tirsdag.

Waititi, som sto i spissen for en antirasisme-kampanje i fjor, kastet seg på nytt ut i debatten onsdag som svar på klager om at hvite newzealendere ikke er de eneste som fremviser rasisme.

– Ja, det finnes rasister også blant maoriene. Mange i min familie også. De er overalt. Det er det som er hele poenget, sa han.